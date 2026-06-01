2026 NCAA Baseball Tournament: Full Regional Schedule, Hosts and TV Channels

The 2026 NCAA Division I Baseball Championship gets underway Friday as teams across the country begin their pursuit of a trip to Omaha. ESPN unveiled the 64-team tournament bracket one day after conference tournaments wrapped up around the nation.

Regional action is set to start Friday, May 29, at 16 host locations nationwide, while the super regionals will follow the next weekend. The final eight surviving teams will then advance to Omaha, Nebraska, for the 79th Men’s College World Series at Charles Schwab Field Omaha, where games are scheduled to begin on Friday, June 12.

UCLA enters this year’s tournament as the No. 1 overall seed after holding the top spot in the rankings throughout the season. Joining the Bruins among the top eight national seeds are Georgia Tech at No. 2, Georgia at No. 3, Auburn at No. 4, North Carolina at No. 5, Texas at No. 6, Alabama at No. 7 and Florida at No. 8.

For the fifth time, the SEC will host nearly half of the regional sites, with seven conference programs earning hosting duties. Those schools include Georgia, Auburn, Texas, Texas A&M, Florida, Mississippi State and Alabama.

The Big 12 also made a notable jump this postseason after failing to host a regional in 2025. Kansas will host a regional in Lawrence for the first time in school history, while West Virginia earns hosting rights in Morgantown for only the second time ever.

Meanwhile, the Big Ten secured three regional hosts with UCLA, Oregon and Nebraska, matching the ACC’s total of Georgia Tech, North Carolina and Florida State. Southern Miss stands as the lone program outside the Power 4 conferences selected to host a regional this year.

One of the biggest surprises in the 2026 field is the absence of LSU, the defending Men’s College World Series champion. With the Tigers missing the tournament entirely, college baseball will crown a new national champion by the end of this year’s postseason run.

Regionals: Friday, May 29 to Monday, June 1

Double elimination; all times ET

Los Angeles Regional (Los Angeles, California)

Friday:

Game 1: No. 1 UCLA vs. St. Mary’s; 3 p.m. on ESPNU

Game 2: Cal Poly vs. Virginia Tech; 8 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Atlanta Regional (Atlanta, Georgia)

Friday:

Game 1: No. 2 Georgia Tech vs. UIC; noon on ACC Network

Game 2: The Citadel vs. Oklahoma; 5 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Athens Regional (Athens, Georgia)

Friday:

Game 1: Liberty vs. Boston College; 2 p.m. on ESPN+

Game 2: No. 3 Georgia vs. Long Island; 7 p.m. on SEC Network

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Auburn Regional (Auburn, Alabama)

Friday:

Game 1: No. 4 Auburn vs. Milwaukee; 1 p.m. on ESPN+

Game 2: NC State vs. UCF; 6 p.m. on ESPNU

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Chapel Hill Regional (Chapel Hill, North Carolina)

Friday:

Game 1: East Carolina vs. Tennessee; noon on ESPNU

Game 2: No. 5 North Carolina vs. VCU; 5 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Austin Regional (Austin, Texas)

Friday:

Game 1: No. 6 Texas vs. Holy Cross; 1 p.m. on SEC Network

Game 2: Tarleton State vs. UC Santa Barbara; 6 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Tuscaloosa Regional (Tuscaloosa, Alabama)

Friday:

Game 1: SC Upstate vs. Oklahoma State; 2 p.m. on ESPN+

Game 2: No. 7 Alabama vs. Alabama State; 7 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Gainesville Regional (Gainesville, Florida)

Friday:

Game 1: No. 8 Florida vs. Rider; 1 p.m. on ESPN+

Game 2: Troy vs. Miami; 6 p.m. on ACC Network

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Hattiesburg Regional (Hattiesburg, Mississippi)

Friday:

Game 1: No. 9 Southern Miss vs. Little Rock; 2 p.m. on ESPN+

Game 2: Jacksonville State vs. Virginia; 7 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Tallahassee Regional (Tallahassee, Florida)

Friday:

Game 1: No. 10 Florida State vs. St. John’s; 3 p.m. on ACC Network

Game 2: Northern Illinois vs. Coastal Carolina; 8 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Eugene Regional (Eugene, Oregon)

Friday:

Game 1: Washington State vs. Oregon State; 3 p.m. on ESPN+

Game 2: No. 11 Oregon vs. Yale; 8 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

College Station Regional (College Station, Texas)

Friday:

Game 1: No. 12 Texas A&M vs. Lamar; 4 p.m. on SEC Network

Game 2: Texas State vs. USC; 9 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Lincoln Regional (Lincoln, Nebraska)

Friday:

Game 1: No. 13 Nebraska vs. South Dakota State; 4 p.m. on ESPN+

Game 2: Arizona State vs. Ole Miss; 9 p.m. on ESPN2

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Starkville Regional (Starkville, Mississippi)

Friday:

Game 1: No. 14 Mississippi State vs. Lipscomb; 2 p.m. on ESPN+

Game 2: Louisiana vs. Cincinnati; 7 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Lawrence Regional (Lawrence, Kansas)

Friday:

Game 1: No. 15 Kansas vs. Northeastern; 1 p.m. on ESPN+

Game 2: Missouri State vs. Arkansas; 6 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Morgantown Regional (Morgantown, West Virginia)

Friday:

Game 1: Kentucky vs. Wake Forest; noon on ESPN2

Game 2: No. 16 West Virginia vs. Binghampton; 5 p.m. on ESPN+

Saturday:

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2

Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2

Sunday:

Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3

Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5

Monday:

Game 7 (if necessary): Rematch Game 6

Super regionals

Best-of-three series

Friday, June 5, through Monday, June 8

Los Angeles Regional winner vs. Morgantown Regional winner

Atlanta Regional winner vs. Lawrence Regional winner

Athens Regional winner vs. Starkville Regional winner

Auburn Regional winner vs. Lincoln Regional winner

Chapel Hill Regional winner vs. College Station Regional winner

Austin Regional winner vs. Eugene Regional winner

Tuscaloosa Regional winner vs. Tallahassee Regional winner

Gainesville Regional winner vs. Hattiesburg Regional winner

Men’s College World Series

Friday, June 12, through Sunday, June 21/Monday, June 22