Sports
2026 NCAA Baseball Tournament: Full Regional Schedule, Hosts and TV Channels
The 2026 NCAA Division I Baseball Championship gets underway Friday as teams across the country begin their pursuit of a trip to Omaha. ESPN unveiled the 64-team tournament bracket one day after conference tournaments wrapped up around the nation.
Regional action is set to start Friday, May 29, at 16 host locations nationwide, while the super regionals will follow the next weekend. The final eight surviving teams will then advance to Omaha, Nebraska, for the 79th Men’s College World Series at Charles Schwab Field Omaha, where games are scheduled to begin on Friday, June 12.
UCLA enters this year’s tournament as the No. 1 overall seed after holding the top spot in the rankings throughout the season. Joining the Bruins among the top eight national seeds are Georgia Tech at No. 2, Georgia at No. 3, Auburn at No. 4, North Carolina at No. 5, Texas at No. 6, Alabama at No. 7 and Florida at No. 8.
For the fifth time, the SEC will host nearly half of the regional sites, with seven conference programs earning hosting duties. Those schools include Georgia, Auburn, Texas, Texas A&M, Florida, Mississippi State and Alabama.
The Big 12 also made a notable jump this postseason after failing to host a regional in 2025. Kansas will host a regional in Lawrence for the first time in school history, while West Virginia earns hosting rights in Morgantown for only the second time ever.
Meanwhile, the Big Ten secured three regional hosts with UCLA, Oregon and Nebraska, matching the ACC’s total of Georgia Tech, North Carolina and Florida State. Southern Miss stands as the lone program outside the Power 4 conferences selected to host a regional this year.
One of the biggest surprises in the 2026 field is the absence of LSU, the defending Men’s College World Series champion. With the Tigers missing the tournament entirely, college baseball will crown a new national champion by the end of this year’s postseason run.
Regionals: Friday, May 29 to Monday, June 1
Double elimination; all times ET
Los Angeles Regional (Los Angeles, California)
Friday:
Game 1: No. 1 UCLA vs. St. Mary’s; 3 p.m. on ESPNU
Game 2: Cal Poly vs. Virginia Tech; 8 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Atlanta Regional (Atlanta, Georgia)
Friday:
Game 1: No. 2 Georgia Tech vs. UIC; noon on ACC Network
Game 2: The Citadel vs. Oklahoma; 5 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Athens Regional (Athens, Georgia)
Friday:
Game 1: Liberty vs. Boston College; 2 p.m. on ESPN+
Game 2: No. 3 Georgia vs. Long Island; 7 p.m. on SEC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Auburn Regional (Auburn, Alabama)
Friday:
Game 1: No. 4 Auburn vs. Milwaukee; 1 p.m. on ESPN+
Game 2: NC State vs. UCF; 6 p.m. on ESPNU
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Chapel Hill Regional (Chapel Hill, North Carolina)
Friday:
Game 1: East Carolina vs. Tennessee; noon on ESPNU
Game 2: No. 5 North Carolina vs. VCU; 5 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Austin Regional (Austin, Texas)
Friday:
Game 1: No. 6 Texas vs. Holy Cross; 1 p.m. on SEC Network
Game 2: Tarleton State vs. UC Santa Barbara; 6 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Tuscaloosa Regional (Tuscaloosa, Alabama)
Friday:
Game 1: SC Upstate vs. Oklahoma State; 2 p.m. on ESPN+
Game 2: No. 7 Alabama vs. Alabama State; 7 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Gainesville Regional (Gainesville, Florida)
Friday:
Game 1: No. 8 Florida vs. Rider; 1 p.m. on ESPN+
Game 2: Troy vs. Miami; 6 p.m. on ACC Network
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Hattiesburg Regional (Hattiesburg, Mississippi)
Friday:
Game 1: No. 9 Southern Miss vs. Little Rock; 2 p.m. on ESPN+
Game 2: Jacksonville State vs. Virginia; 7 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Tallahassee Regional (Tallahassee, Florida)
Friday:
Game 1: No. 10 Florida State vs. St. John’s; 3 p.m. on ACC Network
Game 2: Northern Illinois vs. Coastal Carolina; 8 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Eugene Regional (Eugene, Oregon)
Friday:
Game 1: Washington State vs. Oregon State; 3 p.m. on ESPN+
Game 2: No. 11 Oregon vs. Yale; 8 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
College Station Regional (College Station, Texas)
Friday:
Game 1: No. 12 Texas A&M vs. Lamar; 4 p.m. on SEC Network
Game 2: Texas State vs. USC; 9 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Lincoln Regional (Lincoln, Nebraska)
Friday:
Game 1: No. 13 Nebraska vs. South Dakota State; 4 p.m. on ESPN+
Game 2: Arizona State vs. Ole Miss; 9 p.m. on ESPN2
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Starkville Regional (Starkville, Mississippi)
Friday:
Game 1: No. 14 Mississippi State vs. Lipscomb; 2 p.m. on ESPN+
Game 2: Louisiana vs. Cincinnati; 7 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Lawrence Regional (Lawrence, Kansas)
Friday:
Game 1: No. 15 Kansas vs. Northeastern; 1 p.m. on ESPN+
Game 2: Missouri State vs. Arkansas; 6 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Morgantown Regional (Morgantown, West Virginia)
Friday:
Game 1: Kentucky vs. Wake Forest; noon on ESPN2
Game 2: No. 16 West Virginia vs. Binghampton; 5 p.m. on ESPN+
Saturday:
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2
Game 4: Loser Game 1 vs. Loser Game 2
Sunday:
Game 5: Winner Game 4 vs. Loser Game 3
Game 6: Winner Game 3 vs. Winner Game 5
Monday:
Game 7 (if necessary): Rematch Game 6
Super regionals
Best-of-three series
Friday, June 5, through Monday, June 8
Los Angeles Regional winner vs. Morgantown Regional winner
Atlanta Regional winner vs. Lawrence Regional winner
Athens Regional winner vs. Starkville Regional winner
Auburn Regional winner vs. Lincoln Regional winner
Chapel Hill Regional winner vs. College Station Regional winner
Austin Regional winner vs. Eugene Regional winner
Tuscaloosa Regional winner vs. Tallahassee Regional winner
Gainesville Regional winner vs. Hattiesburg Regional winner
Men’s College World Series
Friday, June 12, through Sunday, June 21/Monday, June 22
2026 NCAA Baseball Tournament: Full Regional Schedule, Hosts and TV Channels
Spotify Introduces Playlist Folders, Queue Improvements, and New Mobile Features
May Full Moon 2026: Everything You Should Need to Know, When and Where to See Rare Blue Moon
Alicia Lacao-Green gains worldwide fame owing to her amazing transformations via make-up and contouring.
Amplifyou, an amazing agency for eCommerce
Vasid Qureshi, India’s Top Blogger Shares 5 Tips to Go Viral on Social Media
Recent Posts
2026 NCAA Baseball Tournament: Full Regional Schedule, Hosts and TV Channels
The 2026 NCAA Division I Baseball Championship gets underway Friday as teams across the country begin their pursuit of a...
Spotify Introduces Playlist Folders, Queue Improvements, and New Mobile Features
Spotify is rolling out several significant updates to its mobile app, including Android support for playlist folders and the option...
May Full Moon 2026: Everything You Should Need to Know, When and Where to See Rare Blue Moon
May’s rare blue moon is still yet to arrive, giving skywatchers another opportunity to witness a full moon before June...
Luis Ignacio: The Emerging Voice Redefining Regional Mexican Music Through Real Emotion
Medellín, Colombia. At only 21 years old, Luis Ignacio Moreno Londoño is emerging as a powerful new voice in regional...
Amwhiz Launches All-in-One Shopify Solutions for Ecommerce Businesses Across India
Chennai, India — Amwhiz, India’s premier all-in-one Shopify service provider, today announced its complete suite of Shopify solutions designed to...
Trending
-
Business4 weeks ago
How to Protect Your Ad Campaign from Common Budget Drains
-
Startup4 weeks ago
How to Use These Great Ideas to Improve Your Leadership in 2025
-
Business4 weeks ago
How to Maximize Your ROI From Every Business Event
-
Startup4 weeks ago
4-Step Plan Marketers Can Use to Drive Business Growth With Email Marketing
-
Business4 weeks ago
How Benefits Administration Can Grow Your Business
-
Entertainment1 week ago
Full List of Performers and Presenters for the 2026 American Music Awards
-
Education4 weeks ago
Evan Weiss, St Louis: Why Apprenticeships Are Making a Comeback—and Why They Should
-
Business3 weeks ago
Hayson Tasher Sr. Speaks on Five Critical Elements That Prevent Success When Opportunity Arises